Ritmo Cubano ad Occhieppo Superiore - FOTOGALLERY

Ritmo Cubano è il titolo della serata in programma domani, venerdì 21 febbraio, alla Sala delle Carrozze di Villa Mossa di Occhieppo Superiore, dove il Fotogruppo Riflessi ospita il fotografo e viaggiatore Renzo Petterino ed il suo percorso percorso fotografico all’interno di un mondo pieno di vita e di passione, sospeso tra decadenza e desiderio di modernità, alla ricerca dell’anima cubana.

"Appassionato di fotografia da quarant’anni - dice di sé Renzo Petterino - trovo ancora nello scatto gli stimoli giusti per esprimere emozioni e sensazioni, ma soprattutto per fissare il momento vissuto, più che sulla pellicola o nel file, nella mia memoria. Oltre alla mia ricerca personale nei campi della fotografia creativa, di architettura e di ritratto, sfrutto anche le opportunità di narrazione fotografica che si presentano ogni volta che intraprendo un viaggio. Nelle mie immagini di reportage cerco di non eseguire una mera documentazione dei posti visitati, ma di raccontare delle micro storie a frammenti".