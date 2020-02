Parte a Biella il corso di riconoscimento degli uccelli

A Biella, nella sala Conferenze Chiostro di S. Sebastiano in Via Q.Sella 54/b, dalle 16 alle 18, verranno presentati tre incontri gratuiti aperti a tutti per imparare le tecniche di riconoscimento degli uccelli del nord Italia, seguiti da un appuntamento a marzo nella Baraggia di Benna.

I tre incontri saranno rispettivamente sabato 29 febbraio, dove si parlerà di Rapaci, Migrazione e Notturni, successivamente sabato 7 marzo, si studieranno le Albanelle, i Falconiformi e i Camtu. L’ultimo appuntamento in sede sarà sabato 14 Marzo, con i Passeriformi, i Limicoli, i Gabbiani e si approfondirà il Birdwatching. L’uscita sul campo invece sarà sabato 21 marzo.