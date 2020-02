Due serate a Su Nuraghe: si gioca a carte “a scopa” e “a scala”

Venerdì 21 e sabato 22 febbraio, con inizio alle 21, nuovo appuntamento al Circolo dei Sardi di Biella per due tornei dedicati rispettivamente al gioco delle carte a scopa e a scala quaranta. Anche in questa occasione, le accoglienti sale di Su Nuraghe aprono le porte per ospitare soci di circoli Arci, Acli ed altri Enti presenti del Biellese, nell’ambito di scambi solidaristici e visite di cortesia: il gioco delle carte diventa, così, strumento sempre valido per tessere e rafforzare rapporti amicali tra singoli ed associazioni che vivono ed operano nel territorio.

Le due serate saranno coordinate dai giudici di gara Idelmino Rossi e Carlo Avantario. In palio medaglie e prodotti dell’enogastronomia isolana per i vincitori. Per tutti il tradizionale atteso “cumbidu”, caratterizzato da specialità con dolci tipici del Carnevale isolano.