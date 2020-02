Da Sanremo a Biella, cambio orario per Elettra Lamborghini

A pochi giorni dalla sua partecipazione alla 70esima edizione del Festival della Canzone Italiana, Elettra Lamborghini incontrerà i fan al Parco Commerciale Gli Orsi. La star del nuovo pop latino e nipote di Ferruccio Lamborghini, il famoso fondatore dell’omonima casa automobilistica, è nota, soprattutto ai giovanissimi, non solo per la sua musica ma anche per le sue diverse esperienze televisive. Approdata nel 2015 come ospite al Chiambretti Night, Elettra partecipa successivamente a una corposa carrellata di programmi TV. Tra i vari è stata giudice a The Voice, il noto talent show di Rai2, oltre ad essere stata una delle protagoniste più chiacchierate di reality come MTV Super Shore, Grande Fratello Vip Spagna, #Riccanza e al Geordie Shore britannico. Quest’anno, per la prima volta, la cantante ha gareggiato insieme ad altri 22 big della musica italiana, al Festival di Sanremo, calcando il palco del rinomato Teatro Ariston con la sua hit inedita“Musica (e il resto scompare)” tratta da “Twerking Queen -El resto Es nada”. L’edizione speciale dell’album, già disco d’oro Fimi, in uscita venerdì 14 febbraio per Island Records in tutti gli store e su tutte le piattaforme digitali; conterrà la cover di “Non succederà più” realizzata per il duetto sanremese con Myss Keta, le nuove versioni di “Maldito Dia” e di “Te Quemas”, remixate rispettivamente da Rkomi e Samurai Jay & Mambolosco, e un ulteriore inedito: “Bombonera”.

Il tour in-store della cantante toccherà l’Italia da nord a sud con ben 23 date e farà tappa domenica23 febbraio alle 16 a Gli Orsi. L’appuntamento del 23 febbraio al Parco Commerciale Gli Orsi, sarà un’occasione assolutamente imperdibile per tutti i fandi Elettra e per gli appassionati del genere,di incontrare la propria beniamina e farsi firmare una copia del suo nuovissimo cd! Il Parco Commerciale “Gli Orsi” incrementa e favorisce sempre più iniziative, eventi e manifestazioni, coinvolgendo e attraendo visitatori di ogni età, dalle famiglie ai giovani, confermandosi ancora una volta come luogo di aggregazione sociale, perfetto per chiunque rimanendo in città, voglia concedersi un po' di svago in serenità e sicurezza.