Investire in criptovalute: qualche consiglio

Sono diversi anni, ormai, che sentiamo parlare di criptovalute: forse abbiamo amici o conoscenti che, in passato, sono stati lungimiranti investendo qualche risparmio in Bitcoin e ora ci parlano del loro investimento con grande entusiasmo. Ma di cosa parliamo quando parliamo di criptovalute? Perché hanno fatto la fortuna di diverse persone? Se non riuscite a smettere di chiedervi cosa siano i Bitcoin, o più in generale le criptovalute, ecco che siete nel posto giusto per scoprirne di più e per decidere una volta per tutte di investire in questo tipo di mercato virtuale ma molto tangibile.



LE CRIPTOVALUTE: IL PERCHE' DIETRO AL LORO SUCCESSO

Ma perché queste valute hanno riscosso tanto clamore? I motivi sono semplici: non sono emesse da alcuna banca monetaria, non sono soggette a tassazione e, con molte tra queste, è possibile pagare diversi servizi, sia in negozi fisici che online. Certo, ormai investire in Bitcoin è impiossibile: non ne vengono più creati e, anche per questo, il loro valore è schizzato alle stelle. Ma le valute di questo tipo sulle quali è, a oggi, possibile fare degli investimenti è molto ampio: pensate che sono oltre trenta le varianti a nostra disposizione. Nomi come Ethereum, Litecoin, Dash Coin, Monero o Ripple potrebbero essere sulla bocca di tutti tra non molti anni. Per quanto concerne i Bitcoin, pensate che diverse città in Italia ospitano attività o negozi che hanno messo a disposizione un pos attraverso il quale si possa pagare utilizzando il famoso "oro digitale". Certo, sono poche, al momento, ma se questo genere di pagamento verrà col tempo utilizzato più di quanto oggi non sia, siamo certi che i negozi aumenteranno.



COME INVESTIRE?

In questa fase, si raccomanda ancora prudenza: come spiegato qualche riga più su, probabilmente le nuove criptovalute non avranno lo stesso successo del Bitcoin. Stante questo fatto, ecco che meglio sarebbe non esagerare e investire solo la parte di capitale che non ci lascerebbe troppo "scoperti", perché rischiare troppo sarebbe un azzardo. Certo, mettere qualcosa in questi salvadanai virtuali potrebbe anche voler dire fare la nostra fortuna nel corso dei prossimi dieci anni, ma è una scommessa che varrebbe la pena giocare con prudenza. L'andamento di queste valute, infatti, è abbastanza oscillante e potrebbe non dare molte garanzie. Ma, anche per non correre il rischio di mangiarci le mani in futuro, un piccolo pensiero a riguardo andrebbe fatto.



Se siete rimasti colpiti dal valore di mercato del Bitcoin e pensate che sapreste meglio conservare le vostre valute virtuali meglio dei protagonisti di The Big Bang Theory (che, ricordiamo per chi non avesse avuto modo di vedere la puntata, perdono tutto perché non sono stati abbastanza attenti con i dispositivi che contenevano il loro denaro) ecco che questo potrebbe essere il vostro momento: vi basterà scegliere sul mercato digitale quale, tra le circa trenta disponibili, potrebbe essere una buona moneta sulla quale puntare e lanciarvi con un piccolo investimento. Se è vero che non è tutto oro quello che luccica, è anche vero che una scommessa resta elettrizzante proprio per il rischio che ne consegue.