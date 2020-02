Bitcoin, entra nel mondo delle cripto valute

Vivi il presente proiettato verso il futuro.

Bitcoin o cripto valute. In tanti ormai cominciano a ‘fare i conti’ con queste nuove terminologie che entrano a far parte della nostra quotidianità. Eh sì perché la tecnologia ha fatto davvero passi da gigante, tante sono le cose che cambiano e tra queste ci sono senza ombra di dubbio i vari sistemi di compra/vendita. In realtà la cosa non è proprio recentissima basti solo pensare che il termine bitcoin viene usato da una decina di anni.

Ma cosa sono questi bitcoin?

Ma cosa c’è dietro a questi bitcoin? Cosa ne sappiamo? E che cosa sono? Innanzitutto si tratta di una cripto valuta e di un sistema di pagamento a livello mondiale, se leggiamo questo termine con la lettera minuscola si riferisce alla moneta in sé mentre se al contrario la lettera è maiuscola si tratta della rete o della tecnologia. Non è richiesto un meccanismo finanziario particolare o un ente centrale proprio per il fatto di essere un scambio e non una vera e propria moneta. Questo è uno dei grandi vantaggi. In più utilizzando uno uno smartphone o un normalissimo pc, e disporre di un ‘indirizzo bitcoin’ è possibile salvare qui sopra i dati per l’utilizzo di questi bitcoin.

Scopri i primi passi, tutto sarà più facile.

La cosa potrebbe sembrare più complicata di quanto in realtà non sia. E’ possibile acquistare questi bitcoin, certamente, basta rispettare alcuni passaggi. Non solo, si possono anche usare, vendere oppure immagazzinare sulle diverse piattaforme di scambio presenti in tutta Europa. Creare un account come spesso succede anche per altre realtà è la base di partenza, dopo di che si può cominciare a vivere questa nuova avventura che sa molto di modernità. E’ possibile pagare con normali carte di credito oppure col bonifico bancario SEPA o ancora in altre modalità, di certo è una cosa ottima affidarsi a chi vi può garantire costi bassi insieme ad una trasparenza che in ambito finanziario è sempre importate, diremmo fondamentale, vedi la possibilità di pagare una commissione massima dello 0,25% con la buona conseguenza che più operazioni fai e meno paghi. La creazione dell’account quindi è il passo grazie al quale potrai compare, vendere, inviare, ricevere e memorizzare le cripto valute evitando di ricorrere necessariamente ad un portafoglio indipendente.

Non commettere l’errore comune di credere di sapere tutto e subito.

In questi casi c’è tuttavia un forte rischio quello cioè di credere di essere diventati grandi esperti di economia o di saper già tutto in materia di cripto valute, bitcoin e cose del genere. Non si può commettere errore più grossolano. Cominciare ad entrare in questo mondo significa fare piccoli passi verso una conoscenza maggiore della materia per non cadere in errori o peggio nelle più classiche ‘fregature’. Informarsi, sapere e soprattutto affidarsi a chi è esperto del settore rappresenta la soluzione migliore per cominciare ad entrare nel migliore dei modi nel mondo delle cripto valute per non rischiare di perdere tutto. Prova anche tu, entra nel mondo bitcoin.