Paolo Drigo e la Super Orchestra al Bal dal Lunes di Chiavazza

Ritorna il tradizionale Bal dal Lunes di Chiavazza, organizzato dal Comitato del Carnevale Benefico Chiavazzese e in programma per lunedì 24 febbraio. Per questi cinquant’anni, si è voluto organizzare qualcosa di speciale: dalle ore 21.30, presso il Teatro di Chiavazza, le tradizionali maschere cittadine accompagneranno una Superorchestra composta da 8 musicisti che suoneranno dal vivo, assieme al grande Paolo Drigo, trasformista che rallegrerà e stupirà il pubblico presente con balli di tutti i generi, dal liscio tradizionale, fino ai balli scatenati, con la particolarità dei cambi d'abito ad ogni canzone.