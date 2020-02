I Carabinieri arrestano ladro d'appartamento

Nella serata di mercoledì 19 febbraio è stato arrestato dai Carabinieri di Cossato I.F. 40enne, residente nel Biellese. L'uomo che nel 2015 aveva commesso un furto in abitazione è stato rintracciato dai militari su ordine di carcerazione definitivo emesso dal tribunale. Manette ai polsi l'uomo è stato associato al carcere di via dei Tigli a Biella. Al momento I.F. dovrà scontare un anno di reclusione senza benefici di legge.