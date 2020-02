Lessona Carnival Circus: maschere, musica e divertimento. Graziola: “Mescolato modernità e tradizione”

Inizia questa mattina il Lessona Carnival Circus, il tradizionale, ma moderno carnevale che ogni anno propone numerose sorprese, tra festeggiamenti, maschere e tanta musica.

“Riprendiamo in mano in grande stile la tradizione del carnevale – spiega Giuseppe Graziola, presidente del Circolo di Lessona, organizzatore dell’evento - Il nostro è sempre stato il carnevale più apprezzato del Biellese, e quest’anno abbiamo voluto dargli una veste più moderna, al passo con i tempi, più giovanile, con due serate sullo stile del “Summer Festival” e con un carnevale dei bambini che sarà molto tecnologico e moderno”. Il primo appuntamento ricco di sorprese ha avuto luogo questa mattina al Palazzetto dello Sport, con il carnevale dei bambini in collaborazione con i personaggi mascherati di Ratataplan.

“Abbiamo mescolato modernità e tradizione, con l’obiettivo di organizzare una manifestazione che ritorni a livelli interessanti e che sia quindi apprezzata e goduta dai bambini, dai giovani e anche dalle maschere – aggiunge Giuseppe Graziola - La scelta di modernizzare il carnevale, pur rimanendo legati alla tradizione, è data dal fatto che vorremmo dare un futuro a questa manifestazione, attraverso appunto un maggior coinvolgimento dei giovani”.

Il programma del Lessona Carnival Circus proseguirà, dopo il carnevale dei bambini, con la serata di domani sera, 21 febbraio con Paolo Noise dello Zoo di 105 al Palasport; sabato 22 febbraio dalle 20 il Veglione del Sabato Sera con cena spettacolo in stile “circense” e il “Circus Disco Party” dalle 22. Domenica 23 febbraio dalle 14.30 con il Carnevalone dei Bambini ci si avvia verso la conclusione del carnevale, con “Apericena alla Piemontese” alle 20 e alle 21.30 il tradizionale Ballo delle Maschere.

Per maggiori informazioni e prevendite: 333 1724940 - www.facebook.com/LessonaFesteEdEventi