Gaglianico, realizzato nuovo marciapiede

Sono terminati in questi giorni i lavori per la realizzazione di un nuovo marciapiede in via C.F. Trossi, a Gaglianico. Un intervento che riveste particolare importanza per la sicurezza dei pedoni in un tratto di viabilità trafficata.

“Il nuovo marciapiede – spiega l’assessore ai lavori pubblici Luca Mazzali - consente il completamento di un percorso pedonale per collegare il tratto finale di via C.F. Trossi con il confine di Ponderano; un’infrastruttura importante volta a migliorare la sicurezza stradale e quella dei pedoni, garantendo maggiore vivibilità alla frazione Castello. Le opere consistono nella realizzazione di una pavimentazione in asfalto con cordoli in cemento (della lunghezza di circa 115 m., larga 1,50 m.), la posa di un grigliato pedonale per l’attraversamento di un fosso e la predisposizione, con l’inserimento nel marciapiede di un cavidotto, per eventuali interventi futuri riguardanti il passaggio di cavi elettrici. E’ previsto anche il rifacimento della segnaletica orizzontale stradale e degli attraversamenti pedonali”.

“Anche questa realizzazione - afferma il sindaco Paolo Maggia - rientra nell'idea di paese per il quale ci hanno eletti i cittadini: un paese più vivibile, un paese più sicuro, un paese a misura di bimbo, per diventare sempre più 'Un paese del buon vivere'”.