Valdilana, prosegue il progetto di recupero dei parchi

A Valdilana prosegue l'operazione parchi. Come per il parco Reda anche il parco Quintino Sella di Mosso è oggetto di rivalutazione da parte dell’amministrazione comunale. E’ stato effettuato un sopralluogo che ha coinvolto prosindaco e consultori, per valutare le potenzialità e le strategie da mettere in campo per sfruttare al meglio la risorsa. L’invito è alle associazioni, alle scuole e ai cittadini: siano primi promotori del luogo in cui vivono e delle sue ricchezze. Una nuova identità non cala dall’alto, ma deve radicarsi nel territorio, essere la sintesi di una partecipazione dalla quale nessuno si senta a priori escluso.