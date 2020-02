Partono due lavori importanti che rischiano rallentamenti e lunghe code in entrata e uscita da Biella

A distanza di oltre tre anni, novembre 2016, partono il 2 marzo i lavori di ripristino della frana. 40 giorni di opere per altrettanti di possibili disagi alla circolazione. La data di ultimazione è prevista per il 7 aprile ma purtroppo è sempre legata al meteo. Senso unico alternato dunque per chi entra e esce da Biella in una strada ad alto traffico che collega tutta la Valle Cervo e parte della Valle di Mosso.

Contemporaneamente si lavora anche per il rifacimento della cubettatura di via La Marmora il che comporta altri disagi alla circolazione cittadina. E in ultimo lunedì prossimo 24 febbraio chiuderà per due mesi la provinciale Ronco-Chiavazza, un'altra strada trafficata che serve maggiormente gli automobilisti dei comuni di Ronco, Ternengo e in parte Pettinengo, inevitabilmente costretti a deviare verso via Ogliaro transitando da Pavignano oppure scendere verso Vigliano.