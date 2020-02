Frana di via Ogliaro, dopo 3 anni di attesa apre il cantiere. Zappalà: “Era priorità: intervento impegnativo”

A partire dal 2 marzo avranno inizio i lavori per la messa in sicurezza di via Ogliaro, nel tratto del versante San Gerolamo in cui da ormai tre anni insiste un movimento franoso. L’ordinanza, che sblocca l’avvio del cantiere, è stata firmata nel pomeriggio di ieri dal comandate della Polizia locale Massimo Migliorini.

A differenza di quanto era stato pronosticato al momento dell’aggiudicazione dei lavori, gli operai potranno lavorare senza la chiusura completa della via Ogliaro. A partire dal 2 marzo e fino al 7 aprile si procederà con l’istituzione del senso unico alternato regolato da semafori. Sarà inoltre istituito il limite di 30 chilometri orari. L’importo totale dei lavori è di 140 mila euro compresa l’Iva e le spese tecniche. I lavori prevedono la messa a regime delle acque, la pulizia della vegetazione e il consolidamento delle sporgenze rocciose con reti, tiranti, chiodature e cuciture. Ad essersi aggiudicata la gara d’appalto è la Cesi Srl con sede in Mezzolombardo (Tn).

Dice l’assessore ai Lavori pubblici Davide Zappalà: “La messa in sicurezza di via Ogliaro era una delle priorità, avevamo già sensibilizzato sul tema le precedenti amministrazioni comunali quando eravamo all’opposizione. E’ un intervento impegnativo, affidato a ditte specializzate, siamo contenti di partire a breve con il cantiere”.