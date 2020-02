Mongrando, regalate nuove poltroncine colorate all’Asilo Nido

Lunedì 10 febbraio gli alpini di Mongrando insieme alla pro loco di San Michele hanno consegnato il regalo da loro acquistato a favore dei piccoli dell’Asilo Nido Comunale: si tratta di alcune bellissime poltroncine colorate. Alla consegna erano presenti il sindaco Antonio Filoni, l’assessore ai Servizi Sociali, Asilo Nido, Istruzione e Cultura Luisa Nasso,il segretario comunale Cesare Ceretto e la responsabile del servizio istruzione e cultura Fausta Gallo. Sia i bambini che le educatrici hanno gradito molto il regalo ricevuto.

I fondi utilizzati per l’acquisto di questo dono sono quanto le due associazioni (alpini di Mongrando e pro loco di San Michele) hanno ricavato dalla loro partecipazione alla manifestazione di Mongrando Sotto l’Albero, giunta alla 6°edizione. “Ringraziamo queste due associazioni per l’attenzione rivolta da sempre all’Asilo Nido comunale e per la loro costante partecipazione alle manifestazioni che rendono viva la comunità di Mongrando – spiegano in una nota l'amministrazione - Con l’occasione si ringraziano tutte le altre associazioni, la pro loco di Mongrando e i commercianti del paese per aver contribuito alla riuscita della manifestazione natalizia”.