Vigliano Basket: l'Under 17 ok a Domodossola, da rivedere l'Under 13 dal Novara

U17 vittoriosa contro Domodossola mentre arriva una sconfitta dell' U13 contro Novara Cestitica Domodossola

Vigliano torna dalla trasferta di Domodossola con il referto rosa frutto di una prestazione molto al di sotto delle proprie possibilità. Se è pur vero che dopo l’illusorio vantaggio iniziale Domodossola ha inseguito nel punteggio per tutta la partita, Vigliano non è mai stato in grado di chiudere il match e anche nelle occasioni in cui ha raggiunto la doppia cifra di vantaggio ha sempre commesso errori che han tenuto il risultato in bilico fino alla sirena finale.

Queste le parole di coach Antona: “Ora massima concentrazione e allenarsi forte per preparare al meglio l’insidioso derby con Ponderano di venerdì 21. Loro arrivano da una bella vittoria con Il Canestro Alessandria, noi da una prestazione non esaltante, questa volta sarà meglio non sottovalutare l’avversario”.

Cestistica Domodossola U17-U17 Vigliano Basket Club U17 47 - 54 (6-10, 24-27, 38- 44).

TABELLINO VIGLIANO BASKET CLUB U17 Scardoni 5, Riva 2, Bottone 16, Ceretti 10, Mancin, Foglio Bonda, Blair 17, Leonardi 3, Zanellato, Costanzo, Mosca 1, D’Ottavi

Partita complicata quella affrontata dai giovani viglianesi infatti alla Palestra comunale arriva Novara Basket in piena lotta per un posto nella fase Top. Sempre ad inseguire fin dal primo quarto il vantaggio dei novaresi rimane stabile fino al ventello finale. Coach Chiariello la commenta così: “Buona partita contro la terza forza del campionato, abbiamo giocato contro una squadra più tecnica e più fisica di noi. Sono contento perchè stiamo giocando abbastanza bene e se continuiamo così ci toglieremo delle belle soddisfazioni da qui alla fine della stagione”.

Vigliano Basket Club U13 – Novara Basket U13 46 – 66 (12-19, 27-38, 34-52)

TABELLINO VIGLIANO BASKET CLUB U13 Turricelli 2, Trotta 12, Zanetti 13, Michelone, Andronachi 4, Valli 9, Bassino, Petti 4, Deak, Gallotto 2, Bianchi, Riccelli.