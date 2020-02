Tennistavolo Biella sbanca Cossato

Si è giocata domenica presso la palestra della scuola Aguggia di Cossato, con l’organizzazione della locale società Splendor, la quinta prova del Grand Prix Giovanile. La gara, riservata alle società del nord-piemonte, ha visto la presenza di una ottantina di atleti, con i portacolori della Società Sportiva Tennistavolo Biella che raggiungevano le ventitré unità. Per i biellesi, i risultati tecnici sono stati molto lusinghieri, dieci le gare in programma, in nove di queste avevano atleti iscritti. Assenti solamente nella categoria under 9 femminile.

Il bilancio è di sette vittorie, un secondo posto ed otto semifinali raggiunte. Nella categoria dei più piccini, l’under 9 maschile, è Mattia Noureldin a far la parte del leone superando in finale Bressy. Molto bene anche Christian Giordano che supera il girone e agguanta così la semifinale. Arianna Gamba si aggiudica la gara delle Giovanissime a mani basse vincendo, in finale, contro la portacolori del Cirié, Gianotti Prat. Nell’omologa gara al maschile è Giacomo Forno ad imporsi battendo, nell’ultima partita, l’eterno amico-rivale, l’atleta di casa, Marangone. Mattia si ferma ai quarti, Giorgio Bonino agli ottavi, mentre Christian e Noel Toso disputano il torneo di consolazione poi vinto da quest’ultimo.

La categoria Ragazze è appannaggio di Lodovica Motta, in seconda piazza troviamo la novarese Ramazzotti mentre Arianna e Federica Prola si fermano in semifinale. Gaia Noureldin, alle prime esperienze di gara, non supera il girone iniziale e gioca il consolazione. Tra i maschietti buona prestazione di Tommy Sorrentino che raggiunge la finale, poi battuto da Giolito, dopo aver superato in semi Giacomo. Nei quarti si ferma Jack Cenedese, negli ottavi Stefano Torrero e nei sedicesimi Andrea Quaglino, Edoardo Dal Pio, Elos Marino e Noel. Giorgio e Mattia Salani non superano il primo ostacolo. Nella categoria Allieve vince Vittoria Furno sulla novarese Ramazzotti la quale aveva superato, in semi, Lodovica.

Federica esce nei quarti di finale, mentre Gaia disputa il torneino di consolazione. Fabio Cosseddu, dopo aver superato in semifinale Tommy, vince la gara riservata agli Allievi sull’ossolano Delai. Raggiungono i quarti di finale Filippo Bracco e Tommaso Spriano. Negli ottavi troviamo Jack, mentre al turno precedente si fermano Andrea, Mattia e Stefano. I due giovani amici candelesi, Edoardo ed Elos, che da poco sono entrati a far parte del sodalizio laniero, non superano il gironcino iniziale e disputano il torneino degli esclusi. Vittoria si riconferma anche nella categoria Juniores andando a vincere su Bosso, portacolori dell’Enjoy.

In terza piazza troviamo Valentina Torrero in continuo progressivo miglioramento. Fabio, nella gara riservata agli junior, vinta dal ciriacese Audino su Matta, portacolori dell’Enjoy, si ferma in semifinale battuto da quest’ultimo. Filippo raggiunge i quarti ed Edo Prola gli ottavi. Disputa il torneino dei delusi, poi vinto da Tommaso, anche Federico. A questo punto rimane solamente la gara conclusiva che si terrà, come da tradizione al palablu di Moncalieri, domenica 8 marzo.