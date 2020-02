Teens Cossato, sconfitta pesante per l'under 14

Sconfitta pesante nel punteggio per l'under 14 del Fanton Teens Cossato: i giovani di coach Ermanno Ramella cedono 29-93 a Venaria, contro una squadra troppo superiore in termini di centimetri e fisicità. Match già chiuso nel primo quarto con un parziale di 24-4, ma Teens comunque combattivo, capace di chiudere il secondo quarto sul 13-15. Prossima partita in programma il 29 febbraio, con il derby sul campo di Trivero.

Venaria-Cossato 93-29 (24-4; 39-17; 64-19).

Cossato. Grometto 2, Fiorencis 5, Tamiazzo 6, Mancin 2, Curvà 4, Acquadro 3, Perla 2, Comello 2, Rolando 2, Cristilli, Zatta. Allenatore: Ermanno Ramella.