Ippon 2, 5 atleti qualificati per i campionati italiani

Si sono svolte a Nizza Monferrato le Qualificazioni Regionali FIJLKAM, dove ben 5 atleti, allenati dal maestro Feggi, hanno ottenuto il lasciapassare per i Campionati Italiani Juniores e Assoluti. Nella categoria Seniores si sono classificati al 1° posto Chiara Bagarin (61 kg) e al 2° posto Tommaso Barberis V. (67 kg) passando entrambi alla Finale Nazionale degli Assoluti.

Seguono al 2° posto Valentina Ramella Pezza, al 3° Elisa Botta e al 5° Ludovico Cardinale. Hanno ottenuto l'accesso alla Finale Nazionale Juniores: Alessio Durante (55 kg) che ha centrato l'obiettivo classificandosi al 2° posto pur essendo per l'età nella cat. Cadetti e al 3° posto Matteo Zanta (61 kg). Si classificano sempre nella cat. Juniores rispettivamente nelle proprie categorie di peso: 2° Gaia Sette, 3° Greta Tarabbo e 5° Ludovico Iacazio. Purtroppo assente per infortunio Jacopo Botosso, al quale auguriamo una pronta guarigione.

Alla fase Nazionale Seniores parteciperà anche Axel Aglietti già qualificato di diritto in virtù del titolo di Campione Italiano JU conquistato nel 2019 e del 5° posto ai Campionati Italiani Under 21. Pietro e Simone Pecoraro, assenti dall'attività agonistica per studi universitari, hanno collaborato nella vesti di coach.