Calcio, pareggio interno in rimonta per lo Sporting Club Cossato

Pareggio per lo Sporting Club Cossato. Al Campo Sportivo Gaudino in frazione Spolina a Cossato si è disputata la gara del campionato Amatori Asc, Sporting Club Cossato-Ncp Graglia. Il pareggio segna la chiusura del girone di andata del campionato amatori Asc. Dopo aver subito il primo gol da parte dell' Ncp Graglia, la squadra di Mister Andrea Marchese, capitanata dal suo presidente Alfredo Setale, risponde subito con grinta e tenacia iniziando la rimonta grazie al gol di Nicola Sgambato su calcio di punizione. Graglia prova ancora a fermare lo Sporting segnando altre due reti ma la risposta dei cossatesi non si fa attendere: prima il rigore segnato da Yassin Errfig accorcia le distanza poi il gol di Marco Albera sancisce il 3 a 3 finale. Lo Sporting Club Cossato non molla, la strada è ancora lunga e tortuosa ma i presupposti per fare un grandioso girone di ritorno ci sono tutti.