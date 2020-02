Boxe, il biellese Davide Gonella vince a Roma

Una trasferta indimenticabile, quella di sabato scorso, per i portacolori del Piemonte che hanno sfidato i forti e beniamini di casa delle Fiamme Oro, Sezione giovanile della Polizia di Stato, in una riunione organizzata al PalaSantoro. 9 gli incontri di alto livello organizzati dai due maestri titolari delle due rappresentative, Roberto Scaglione per il Piemonte e Carmine Cirillo per le Fiamme Oro coadiuvato dal Team Manager e plurimedagliato Roberto Cammarelle.

Il percorso si è presentato in salita per i nostri ragazzi che hanno dovuto affrontare un paio di campioni italiani giovanili ed altri atleti di livello medio alto. La giusta carica impartita ai Piemontesi ed il perfetto approccio alla gara hanno fatto sì che il Piemonte chiudesse sconfitto di un solo punto restando, fino all'ultimo, con un verdetto sempre in bilico. Hanno partecipato ben 7 società Piemontesi come rappresentanza del Piemonte; Biella ha visto salire sul quadrato Davide Gonella, imbattuto al suo 5 match e Filippo Donati affiliato al maestro Solinas di Torino nella categoria 56 Youth.

Gonella ha affrontato un avversario più alto e con ben 7 incontri di vantaggio, 11 match a favore del Campano FF.OO. Daniele Russo ha cercato di fare suo il match proprio con un maggiore allungo ma non ha fatto i conti con il biellese che voleva annullare la sua scia positiva fatta di 2 vittorie e due pareggi. Così con grande grinta e caratteristiche di potenza ed intelligenza tattica, è riuscito a far pendere il verdetto ai punti dalla sua parte.

Filippo invece si è trovato un avversario con qualche match in più ma la condizione più mentale che fisica hanno appannato la serata. Nella terza ripresa è riuscito a farsi vedere con maggiori e migliori attacchi ma non sono bastati ad ottenere la vittoria. Grande soddisfazione comunque per i ragazzi che a fine serata hanno festeggiato nella Capitale, vittorie e sconfitte, consci di poter competere a livello nazionale con avversari di livello superiore. Tutto è pronto invece per le prossime gare che vedranno la Boxing club Biella organizzare alcune manifestazioni, regionali e Nazionali, come quella del prossimo 8 marzo, interamente dedicata alle donne, con 8 match tutti al femminile.