L’evento dei tuoi sogni firmato Cioccolato TAF

Il vostro giorno speciale si avvicina? Il battesimo o la cresima del vostro bambino, la laurea, il vostro matrimonio ma anche solo un traguardo importante che merita di essere celebrato con un pensiero per gli ospiti? Sono tutti eventi e obiettivi molto significativi, in cui vorremmo che tutto fosse perfetto.

A volte è davvero difficile organizzare tutto e le cose da fare sono davvero tante: gli inviti, i segnaposto, le bomboniere, la torta, lo sweet table... da TAF potrete contare su esperienza e artigianalità per realizzare ognuna di queste cose, con grafica coordinata al vostro tema e ai vostri gusti.

Dal battesimo alla comunione, dal compleanno alla festa di laurea, per un anniversario e naturalmente per il vostro matrimonio, Cioccolato TAF è a vostra completa disposizione per rendere dolcissima la vostra festa.

La cioccolateria artigianale è, ad esempio, specializzata nella realizzazione di bomboniere altamente personalizzate a base di cioccolatini e prodotti vari di confetteria praline, gelèe di frutta, dragée, confetti, tartufi, macaron e biscotti ma anche deliziose creme spalmabili, marmellate e confetture. Ogni prodotto viene realizzato con le migliori materie prime sul mercato e confezionato con packaging ricercati.

Con l’aiuto dei grafici, l'azienda garantisce l’unicità dei cadeaux da scelti dal cliente, che con l’obiettivo di un’altissima e selezionata personalizzazione faranno emergere inequivocabilmente lo stile di ognuno, dagli inviti alle bomboniere, fino ai segnaposto, agli sweet-table e alle confettate. Tante soluzioni creative per rendere indimenticabile il vostro giorno speciale.

Titti sarà il vostro punto di riferimento e, più importante, ogni cosa avrà lo stesso stile e si riconoscerà la mano attenta e precisa. TAF può trasformare i vostri ingredienti preferiti con forme e colori diversi che arricchiranno il vostro giorno speciale.

Hai in mente una particolare personalizzazione? Richiedi subito un preventivo senza impegno. Cioccolato Taf si trova a Biella in via Garibaldi 5.

Per fissare un appuntamento chiama i numeri 015/22341 o 339/1122459, oppure scrivi una mail a info@cioccolatotaf.it.

info@cioccolatotaf.it