Venerdi 21 febbraio, la Sezione AIA di Biella ospiterà l'Assistente Arbitrale Internazionale Veronica Vettorel della Sezione di Latina. Assistente in Serie C, l'ormai ex Lega Pro, Veronica è anche stabilmente impiegata a livello internazionale nei campionati femminili. Per l'occasione, terrà una riunione con inizio alle 21 nel Salone Conferenze di Biverbanca in via Carso a Biella.