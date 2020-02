A Biella Piazzo va in scena il folle carnevale dei bambini

Dopo il successo delle due edizioni di Piazzolandia, piazza Cisterna torna a colorarsi di allegria con la seconda edizione del Folle Carnevale dei Bambini! Sarà una “FolleNotte” versione pomeridiana ricca di giochi, musica colore e … bolle di sapone! Grazie alla collaborazione degli animatori del CSI, già attivi nel borgo con il loro centro estivo “l’isola che non c’è” ed i ragazzi dell’associazione di volontariato giovanile Marajà, verranno proposte delle postazioni gioco dove i bambini potranno cimentarsi in sfide di ingegno, sfide sportive e laboratori creativi.

Dalle 15,30 si alterneranno sul palco esibizioni di danza e canto a cura di Opificio dell'Arte prodotti espressivi, l'Arabesque e Broadway Dance Academy. Anche quest'anno non mancherà la premiazione al gruppo più numeroso e originale travestito a tema e i regali offerti dalla Banca del Giocattolo! Per tutti i bambini che arriveranno in piazza non truccati/mascherati sarà inoltre presente la postazione del truccabimbi a cura dell’associazione N.O.E (Nuove opportunità educative).

Alle 16,30 andrà in scena un magico spettacolo di Bolle di Sapone a cura di Francesca Manfredi che si concluderà con una grandissima pioggia di Bolle che stupirà tutti i partecipanti. Non mancherà il momento BabyDisco e la merenda con Bugie, Crèpes e tanto altro! Vi aspettiamo mascherati sabato 22 febbraio dalle 14,30!!! piazzolandia.it/carnevale.html