Dal Nord Ovest - Tragedia nella notte: a fuoco appartamento, muore donna di 60 anni

Tragedia nella notte a Condove, in bassa Valle di Susa. Una donna di 60 anni ha infatti perso la vita a seguito di un incendio che in breve ha devastato l'appartamento dove viveva, in via Torino 4. L'allarme è scattato poco dopo le 5 e sul posto - insieme alle forze dell'ordine e ai vigili del fuoco - sono arrivati anche i sanitari del 118. Il medico ha provato a rianimare la donna, ma le ustioni che aveva riportato sul corpo erano troppo gravi. A soffocarla, anche le esalazioni. Sono in corso le indagini, ma dalle prime ricostruzioni il rogo sarebbe divampato da una delle tante candele che la donna aveva acceso in casa.