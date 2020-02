Scazzottata ai giardini Zumaglini sedata dalla Squadra Volante

Una telefonata, nel pomeriggio di ieri 18 febbraio, di un cittadino alla centrale operativa della Polizia, ha avvertito di una rissa in corso ai giardini Zumaglini di Biella. Immediatamente una pattuglia della Squadra Volante si è portata in via La Marmora. L'animato diverbio fortunatamente non riguardava più persone ma solo due ubriachi intenti a darsene di santa ragione. Riportati alla calma, i facinorosi sono stati identificati dagli agenti.