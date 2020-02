Fulminate apparecchiature elettriche nelle case di via Craveia a Tollegno

Un disastro per molti residenti in via Cereje, zona filature, a Tollegno quello capitato nella giornata del 17 febbraio. Molte apparecchiature elettriche tipo lavatrici, caldaie, lavastoviglie, lampade, televisori, automatismi dei cancelli tra gli altri, hanno ricevuto una scarica elettrica tale da essere fulminate. Nessuna problematica è stata riscontrata invece nella vicina scuola materna.

Non si è ancora capito il problema che abbia creato questa situazione ma di certo i danni sono ingenti. In diversi tratti della zona, da giorni stanno operando gli operatori dell'Enel per interventi programmati. Qualche cittadino infatti si è rivolto anche in comune per chiedere come doveva comportarsi e a chi avanzare una richiesta danni. Un'altra domanda invece che si sono posti gli stessi cittadini residenti e danneggiati, è come e quando verranno risarciti.