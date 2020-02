Biella - Fumo da un appartamento, un ragazzino scalda "troppo" un panino e scattano i soccorsi

Probabilmente voleva fare merenda ma una possibile dimenticanza ha scatenato attimi di paura, intorno alle 16,45 di mercoledì 19 febbraio, in un condominio di Biella. L'allarme per il fumo che usciva da una finestra di un alloggio al quinto piano e la presenza di un ragazzino sul balcone, ha preoccupato i passanti che hanno avvisato immediatamente il 112. La macchina dei soccorsi in un amen è giunta all'indirizzo, a sirene spiegate, con una squadra dei Vigili del Fuoco munita di autoscala, un'ambulanza del 118 e una pattuglia della Squadra Volante della Polizia.

Fortunatamente non c'è stato bisogno di alcun intervento particolare. Il personale dei pompieri e del 118 è entrato in casa dalla porta d'ingresso aperta dallo stesso giovane constatando la presenza del fumo. "Ho fatto scaldare un panino solo che l'ho dimenticato e ha preso fuoco" avrebbe detto il 13enne. Qualche giusto rimprovero da parte dei poliziotti forse ci sarà stato ma vista la situazione di allarme generale, non immaginiamo la paternale dei genitori quando sono venuti a conoscenza del fatto.

Ogni anno avvengono nelle nostre case circa 4,5 milioni di incidenti domestici, tra cui 8 mila mortali. Secondo il Ministero della Salute le lesioni più comuni sono: 42% ferite, soprattutto agli arti superiori, legate in particolare a incidenti in cucina, 26% contusioni, 11% fratture soprattutto degli arti e 9% ustioni.