Auto distrutta dalle fiamme, coinvolta anche un tettoria adiacente. Indagini in corso

Appena ha visto le fiamme dentro la sua Renault Clio ha iniziato a urlare chiedendo aiuto. Il fatto è successo questa notte poco dopo le 2,30 a Tollegno in via Mazzini. Sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco e una pattuglia della Squadra Volante della Polizia. Purtroppo la Clio è bruciata completamente ma l'intervento è valso a salvare la tettoia adiacente anch'essa intaccata dalle fiamme.

L'auto, dotata di impianto a gpl, era stata parcheggiata alle 19 ed è risultata revisionata, assicurata e di proprietà di un residente nel paese del circondario di Biella. L'intervento dei pompieri è terminato alle 5,30 dopo tre ore di lavoro anche per bonificare la zona. Sono in corso le valutazioni del personale dei Vigili del Fuoco per stabilire se ci sia stato un atto doloso oppure le fiamme siano scaturite da un corto circuito.