Oropa 2020, un’opportunità per il Biellese. Incontro con Federmanager Biella e il vescovo Farinella

Previsto per domani sera, 19 febbraio, dalle 18.30 presso il Circolo Sociale Biellese l'incontro di riflessione dal titolo “Oropa, un’opportunità per il Biellese”, organizzato da Federmanager Biella, che verterà sulla V Incoronazione della Madonna di Oropa. Si tratta del loro primo incontro per il periodico “Aperitivo al circolo”, offerto da Federmanager Biella ai propri soci e familiari. Interverranno Sua Eccellenza il Vescovo di Biella, Mons. Roberto Farinella, accompagnato dal Vicario Generale della Diocesi Paolo Boffa.