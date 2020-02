“Com’eri vestita?”, domani incontro sugli stereotipi di genere

Sta riscuotendo molto interesse la mostra contro la violenza di genere “Com’eri vestita?”, organizzata dall’Assessorato alle Pari Opportunità della Città di Cossato e allestita presso la Sala Eventi di Villa Ranzoni.

La mostra è stata inaugurata sabato 15 febbraio, alle ore 16,00, alla presenza delle autorità e di un pubblico numeroso che ha seguito con interesse gli interventi tenuti dai relatori afferenti la Rete del Centro antiviolenza della provincia di Biella sui temi: “Le risorse della rete antiviolenza nel biellese” e “La tutela legale delle vittime di violenza”.

La Mostra resterà esposta a Cossato fino al giorno 22 febbraio 2020 con il seguente orario:

da lunedì a venerdì dalle ore 14.30 alle ore 18.30

Sabato e Domenica: dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.30 alle ore 18.30

Durante la settimana di apertura la Biblioteca comunale ha allestito, nella sala della mostra, uno spazio espositivo in cui sono presentati alcuni libri che fanno parte della ricca sezione presente in Biblioteca dedicata alla violenza di genere e recentemente intitolata alla giovane “Deborah Rizzato”.

Nel corso della settimana di apertura sono previsti, inoltre, nella sala della mostra, i seguenti incontri di approfondimento:

- giovedì 20 febbraio 2020, ore 16,30, incontro sulla tematica degli stereotipi di genere specificatamente rivolto ai docenti e agli studenti degli istituti superiori dal titolo “Amore o Disamorex? Istruzioni per l’uso”. Le Associazioni Non sei sola, Paviol, Underground presenteranno alle scuole il progetto di sensibilizzazione "Disamorex", mutuato in chiave biellese dal Comitato Pari Opportunità dell'Ordine degli Avvocati di Biella con il coordinamento del Centro Antiviolenza. Di fatto è un'opera editoriale, ma realizzata con le fattezze di un "farmaco salvavita",attraverso la quale si potrà dialogare sulle migliori strategie per affrontare la violenza;

- giovedì 20 febbraio 2020, ore 18,30, laboratorio “E adesso parliamo di cinema! Gli stereotipi femminili nei film” a cura di Riccardo Poma;

- sabato 22 febbraio 2020, ore 20,30, Reading Letterario a cura dell’Associazione Voci di Donne con interventi musicali e teatrali a cura di Noemi Iuvara di Arcipelago Patatrac e il musicista Salvo.

La Mostra e gli incontri sono ad ingresso libero.

"Com'eri vestita?" è una mostra itinerante che è stata ospitata in più di 50 città da quanto l'associazione Libere Sinergie di Milano l'ha portata per la prima volta in Italia, nel 2018. Nella nostra Provincia la mostra verrà allestita in diversi comuni del Biellese, in modo da dare a quante più persone possibile l'occasione di visitarla.

E'possibile prenotarne l'allestimento attraverso il seguente modulo: https://forms.gle/LMANPVmyd1QmLy1y7

Lasciando i propri dati i richiedenti verranno richiamati per concordare le date disponibili.

E' possibile concordare l'allestimento della mostra anche da parte di Province limitrofe.

Per ulteriori informazioni contattare l’Ufficio Cultura e Manifestazioni del Comune di Cossato al n. 015 9893505.