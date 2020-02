Macchina mangiafoglie per Valdilana

Manutenzione strade al via a Valdilana con un nuovo macchinario aspira foglie. Nuova macchina in dotazione dell’ufficio patrimonio che aspira foglie per la pulizia delle cunette. Inoltre sono arrivate quattro motoseghe, due decespugliatori, tre soffiatori per un totale complessivo di 9500 euro.

"La dotazione ora conta di strumenti sicuri ed affidabili per far lavorare i nostri dipendenti in sicurezza", spiega l'amministrazione comunale del sindaco Mario Carli. E il nuovo macchinario si è già messo al lavoro in modo da rendere l'attività anche più veloce e coprendo un ampio raggio di azione.