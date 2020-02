Al via progetto CHOiCHE, l’esercizio fisico per pazienti oncologici

Si terrà il prossimo 21 febbraio dalle 8.30 alle 13, alla Sala Convegni dell’Ospedale di Biella (Via dei Ponderanesi, 2) il convegno di studi dal titolo “Progetto CHOiCHE: l’esercizio fisico per pazienti oncologici” organizzato da LILT Biella in collaborazione con ASL BI.

Per l’occasione, medici, ricercatori, chinesiologi, illustreranno le più recenti evidenze scientifiche nell’ambito dell’applicazione dell’esercizio fisico come strumento di prevenzione e terapia in oncologia: la giornata prevede una sessione antimeridiana dedicata alla presentazione dello studio clinico randomizzato controllato denominato CHOiCE e avviato da LILT Biella in collaborazione con l’Università di Verona e l’Istituto Nazionale Tumori di Milano e di alcune best-practices nell’ambito di interventi multidisciplinari integrati in oncologia e dell’applicazione dell’esercizio fisico nella care-practice di ulteriori malattie croniche non trasmissibili.

La sessione antimeridiana, aperta dai saluti istituzionali di Mauro Valentini, Presidente di LILT Biella, e della Direzione dell’ASL di Biella vedrà la moderazione del Dott. Luca Sala, Direttore Dipartimento Prevenzione ASL BI. Seguiranno gli interventi di: Ylenia Sacco, Responsabile Progetto CHOICHE per LILT Biella che illustrerà il trial randomizzato controllato multicentrico CHOiCHE, Francesco Leone, Direttore S.C. Oncologia ASL BI che presenterà i benefici dell’approccio multimodale nella malattia oncologica, Massimo Lanza, Professore Associato di metodi e didattiche delle attività sportive presso l’Università di Verona che racconterà i risultati dell’indagine “STIP-ON” sull’attività motoria e l’esercizio nelle patologie oncologiche.

A seguire, gli interventi di Alice Avancini, Chinesiologa e Dottoranda di ricerca presso l’Università di Verona e di Giuliano Scrivano, Chinesiologo di LILT Biella che illustreranno teoria e pratica del ruolo dell’esercizio fisico nelle patologie oncologiche. Toccherà infine a Sara Pilotto, ricercatrice U.O.C. Oncologia, AOUI Verona illustrare il modello “FORCE” che propone un approccio integrato al paziente oncologico e ad Anna Mulasso raccontare il ruolo delle Palestre di Salute per contrastare le patologie croniche con l’esercizio fisico.

La mattinata di studi terminerà con una tavola rotonda mentre, nel pomeriggio i partecipanti avranno la possibilità di visitare le nuove palestre di Spazio LILT con possibilità di eseguire test funzionali. Il seminario è destinato a: Medici e Infermieri del Settore Oncologia, Dipartimento di Prevenzione, Dietisti, Assistenti Sanitari, Medici di Medicina dello Sport, Medici di Medicina Generale e prevede il riconoscimento di crediti ECM.