Aeroporto di Bologna: crescita di infrastrutture e servizi nei prossimi mesi

Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna: al via gli interventi infrastrutturali

A seguito della conclusione della Conferenza dei Servizi, relativa ad accertare la conformità urbanistica del piano di sviluppo dell’Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna, prendono il via i lavori infrastrutturali, a lungo aspettati. Questi interventi, infatti, hanno il duplice obiettivo di sostenere lo sviluppo dei servizi dello scalo e gli evidenti trend di incremento del traffico.

Cosa prevede il Masterplan dell’Aeroporto di Bologna?

Il piano di lavori all’aeroporto bolognese prevede la realizzazione di svariati interventi mirati, fra cui la necessità di espandere di circa 20.000 metri quadri la superficie del terminal passeggeri e la realizzazione di un parcheggio a più piani con ulteriori 2.000 posti, sia per le auto dei passeggeri che per i noleggi dei veicoli. Ad oggi, chi intende parcheggiare in zona, deve accontentarsi dei pochi e costosissimi parcheggi ufficiali.

Infine, nel pieno rispetto delle norme inerenti alla salvaguardia dell’ambiente, si prevedono tutta una serie di opere di mitigazione e compensazione su una fascia boscata di 40 ettari, situata a nord dell’aeroporto. Lo scopo di questi lavori avrà a che fare con l’assorbimento di anidride carbonica.

Un progetto per il potenziamento dello scalo

Le operazioni di potenziamento dello scalo prendono di fatto il via, dato che rappresentano un importante passaggio di natura amministrativa che certificano la collaborazione tra i principali soggetti chiamati in causa, fra cui il ministero dei Trasporti, l’Enac, il ministero dell’Ambiente, il ministero dell’Interno, la regione Emilia Romagna, la città di Bologna e il comune di Calderara di Reno.

Il presidente di Enac, Nicola Zaccheo, è apparso decisamente soddisfatto, a seguito della conclusione dell’iter del masterplan dell’Aeroporto di Bologna. I lavori verranno effettuati con l’intento di assicurare un ulteriore miglioramento del livello qualitativo dei servizi garantiti ai passeggeri.

I dati dell’Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna

Per posizione, lo scalo bolognese viene considerato all’unisono come uno dei più strategici sul territorio nazionale. Non a caso, si colloca in un’area che ha un catchment di quasi 11 milioni di abitanti e 47.000 realtà imprenditoriali, fortemente orientare all’export e all’internazionalizzazione, specialmente in riferimento al sud-est asiatico e all’Europa Orientale. Basti pensare, ad esempio, alle imprese attive nei settori alimentare, automotive e packaging.

Ad oggi, si piazza al settimo posto per numero di passeggeri in Italia: citando i dati di Assaeroporti, sono stati oltre 9,4 milioni i passeggeri nel 2019 (per la precisione, 9.405.920). In quanto a connettività mondiale, poi, l’Aeroporto di Bologna raggiunge la quarta posizione, principalmente per via dell’elevato numero di compagnie di bandiera europee (in primis, quelle low cost) e per le partnership strette con i più importanti hub in ambito internazionale.

Si contano la bellezza di 101 mete servite, fra cui 12 in Italia, 85 in Europa e 4 al di fuori dei confini continentali. Sono oltre 40 le compagnie aeree presenti.

Boom di inizio 2020

Il 2020, per lo scalo felsineo, è partito con i fuochi d’artificio. Sono stati 705.000 i passeggeri transitati nel solo mese di gennaio, +9,9% rispetto allo stesso periodo del 2019. Non si era mai registrato un boom così evidente e i numeri sono positivi anche per quanto riguarda i movimenti aerei: +4,4% rispetto al gennaio del 2019.

Numeri in crescita anche per i voli internazionali (+12%) e per quelli nazionali (+2%). Unica nota stonata è quella attinente al trasporto merci: mettendo a confronto il gennaio 2020 con quello del 2019, si è registrata una flessione di oltre 13 punti percentuali. Il volume complessivo, così, si è attestato attorno alle 2.875 tonnellate.

Le mete che vanno per la maggiore

Quali mete risultano più gettonate per chi vola da Bologna? La Spagna e le mete nazionali occupano gran parte delle posizioni di questa speciale classifica che vede costantemente sul podio, per i 12 mesi dell’anno, Madrid, Catania e Barcellona. Figurano nei primi 10 posti Palermo, Parigi, Roma e Dubai.

Per quanto riguarda gli spostamenti urbani a corto raggio, al momento, chi lo reputa opportuno, ha la possibilità di usufruire di diversi servizi di noleggio auto con conducente che, dall’aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna, assicurano il raggiungimento del centro cittadino e gli spostamenti nelle città limitrofe (con taxi Bologna airport).

La competizione nel campo NCC è decisamente elevata. Gli standard offerti sono davvero meritevoli di attenzione. Per questo motivo, il servizio messo a disposizione di chi intende sportarsi da Bologna verso altre città, è a dir poco impeccabile e, a causa dell'elevato livello di competitività, nel settore dell'NCC i prezzi risultano tutt'altro che proibitivi.

Gli obiettivi strategici dell’Aeroporto di Bologna negli anni venturi

Il piano di sviluppo per l’ampliamento della superficie del terminal passeggeri risulta quello più importante in assoluto. Nello specifico, ad andare incontro alle modifiche più evidenti, saranno sia l’area dei gate di imbarco che quella dei controlli.

A seguito di questi lavori mirati, l’Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna si confermerà tra i più moderni in ambito nazionale, costituendo un’importante porta di accesso al territorio.