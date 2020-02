Ad un anno dalla tragica morte di Stefano Leo, un "Inno alla Vita" da parte dei suoi amici

"Il 23 Febbraio sarà passato un anno, un anno senza TE, un anno da quel terribile giorno in cui qualcosa di straordinariamente enorme ha stravolto le nostre vite. Il 23 Febbraio 2019 è stata una giornata di paura e di dolore. Vorremmo che il 23 Febbraio 2020 fosse una giornata diversa e che la paura lasciasse spazio alla natura, all’arte ed alla bellezza. Per questo abbiamo pensato di organizzato una giornata per TE". Sono le parole dei suoi più stretti Amici che hanno organizzato un evento, un Inno alla Vita in suo onore.

Per chi volesse partecipare: "L’evento inizierà alle ore 16 su Lungo Po Cadorna, altezza Corso San Maurizio. Il programma prevede l’inaugurazione del ciliegio giapponese piantato in suo onore. Seguirà il completamento da parte di Murarte di un murales. Infine dalle ore 18 si terrà un aperitivo musicale presso il The Beach con la partecipazione di alcuni gruppi emergenti che Stefano era solito ascoltare, come quella mattina del 23 Febbraio mentre andava a lavoro. Con le sue cuffiette nelle orecchie. Noi saremo lì, con Stefano e per Stefano. Per ricordarlo, onorarlo e per celebrare l'effimera bellezza della vita che proprio i fiori di ciliegio rappresentano. Sarebbe bello condividere tutti insieme questa giornata. Vi aspettiamo".