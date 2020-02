Studio Medico dottor Allorto, competenza e professionalità nella Medicina del Dolore Muscolo-Scheletrico FOTO e VIDEO

Laureato in Medicina e Chirurgia, con specializzazione in Fisiatria, il dottor Vittorio Allorto si occupa di Medicina del Dolore Muscolo-Scheletrico.

La Medicina del Dolore Muscolo-Scheletrico riguarda problematiche relative ad ossa, muscoli, articolazioni, tendini, legamenti, borse sierose etc (es.: ernie e protrusioni discali, dolori cervicali e lombari, disfunzioni dolorose di spalla, gonartrosi e meniscopatie degenerative, dolori calcaneo-plantari e metatarsali, tendiniti, borsiti etc).

Al paziente viene effettuata una Visita Fisiatrica preliminare per un corretto inquadramento del tipo di dolore. Viene poi formulato un Progetto di Cura, che può prevedere alcune sedute di trattamento, a cadenza mono-bisettimanale, l'eventuale prescrizione di ausili e/o farmaci a scopo analgesico, e consigli su igiene vertebrale ed ergonomia posturale e di movimento. Il dolore del paziente viene monitorato nel tempo, dando quindi al terapeuta la possibilità di modificare la cura in base alle variazioni della sintomatologia dolorosa.

Tra i diversi trattamenti proposti dal Dott. Allorto, oltre ad infiltrazioni a secco (dry needling) , infiltrazioni intra-paraarticolari con corticosteroidi long-term o con acido ialuronico e sedute di terapia manuale, c’è l’Ozonoterapia.

L’Ozonoterapia è una disciplina già consolidata, ma relativamente poco conosciuta, basata sull’utilizzo di una miscela gassosa di Ossigeno e Ozono, che può essere somministrata attraverso iniezioni intramuscolari paravertebrali (per ernie o protrusioni discali), iniezioni sottocutanee (per contratture muscolari, sciatalgie, cruralgie, lipodistrofia), infiltrazioni intra-periarticolari (in alternativa a cortisonici e ad integrazione dell’acido ialuronico), insufflazioni rettali o vaginali (per stipsi cronica, disbiosi intestinale, vaginiti croniche resistenti ad antibiotici o antifungini) o applicazioni topiche con sacchetti a tenuta stagna (per facilitare la guarigione di ulcere agli arti inferiori, ad integrazione delle medicazioni avanzate normalmente usate).

L’Ozono è un gas instabile, che non può essere conservato, ma prodotto estemporaneamente, ed ha numerosi effetti in Medicina: attività analgesica, anti-infiammatoria, miorilassante, favorente il microcircolo tissutale e azione lipolitica, oltre che azione antibatterica/antifungina/virus-statica locale.

Numerosi studi scientifici, pubblicati su riviste mediche di prestigio internazionale (ad esempio l’americana “Spine”) ne hanno dimostrato l’elevata utilità in pazienti affetti da ernia del disco o protrusioni discali, con effetti collaterali praticamente assenti: non sono descritti infatti, casi di allergia o intolleranza all’Ozonoterapia.

Il Ministero della Salute ne ha riconosciuto l’utilità (oltre che l’assenza di effetti collaterali) nel novembre 2006, attraverso una Conferenza di Consenso ad essa dedicata.

Per maggiori informazioni : www.ossigenoozono.it (Sito Ufficiale SIOOT )

Dott. Vittorio ALLORTO, Medico Chirurgo

Iscr. Albo Ordine Medici e Chirurghi di Biella, n° 393

Specialista in Fisiatria

Ozonoterapeuta

Studio Medico: via Milano 119 Vigliano Biellese (BI)

Tel : +39 335 5493942

E-mail : vittorioallorto@gmail.com

Sito web: www.vittorioallorto.it