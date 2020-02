Tennistavolo: Biella domina al Grand Prix di Cossato, ottima prova per Splendor Drago/Garbaccio FOTO

Di fronte a un pubblico numeroso, si é svolto domenica, alla palestra Aguggia a Cossato il Grand Prix regionale giovanile di tennistavolo con la disputa della quinta prova della zona nord Piemonte.

Grande prova del Tennistavolo Biella che vince davanti allo Splendor Drago/Garbaccio e all'Aosta il trofeo Citta di Cossato consegnato dal presidente del consiglio comunale Mariano Zinno. La compagine di Biella fa inoltre incetta di successi nelle varie categorie con Arianna Gamba (giovanissime), Lodovica Motta (ragazze), Vittoria Furno (Allieve) che bissa conquistando il successo anche nelle Junior. Nel maschile a segno Moureldin Mattia (under nove), Giacomo Forno (giovanissimi) e Fabio Cosseddu (allievi).

Anche per i padroni di casa dello Splendor Drago/Garbaccio ottimi risultati con Adele Negrone al suo esordio nell'under nove femminile mentre nella pari eta maschile ottimo quarto posto per Leonardo Alvarado. Erick Marangone raggiunge la semifinale nei ragazzi e cede a Forno nella finale dei giovanissimi. Quarti raggiunti nei giovanissimi da Pietro Zagheni mentre conquistano gli ottavi Francesco Ucciardo nei giovanissimi, Gabriele Negrone e Tommaso Zoppello sia nei ragazzi che negli allievi, così come Dennis Fornasiero nelle categorie junior e allievi.

Da segnalare infine la buona prova di Alessandro Saitta (ragazzi/allievi), Francesco Zin (junior e allievi) e José Alvarado (under nove maschile). Prossimo e ultimo appuntamento con il grand prix la finale di domenica 8 marzo a Moncalieri.