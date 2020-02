Il portiere biellese Sergio Ghirardelli non basta, vittoria del Galles contro gli Azzurri di Walking Football FOTO

Nella cornice dell'Arena Garibaldi di Pisa in una splendida giornata di sole si sono disputati domenca 16 febbraio, le amichevoli internazionali di Walking Football tra le rappresentative Nazionali di Walking Football Over 60 di Italia U.NY.S. e Galles WFW. Sconfitta per i nostri azzurri in preparazione ai prossimi Campionati del Mondo di Manchester del 30/31 Maggio prossimo. Negli Over 60 Trofeo "IGOR GORGONZOLA" l'incontro, terminato con la vittoria dei Gallesi per 3-2, è stato decisamente combattuto, equilibrato e ben arbitrato dal Sig. Maggio della Sezione Di Casale Monferrato. Discreto livello tecnico ed i rispettivi Commissari Tecnici Rossi e Breeze hanno costantemente tentato di capovolgere il risultato con frequenti cambi di formazione e tattici ed infatti il punteggio è cambiato costantemente durante la gara.

Hanno iniziato molto bene gli azzurri andati diverse volte al tiro, ma l'eccellente portiere gallese gli ha impedito di passare in vantaggio con diverse parate strepitose. I gallesi replicano con un palo poi, a seguito di una disattenzione in uscita di palla da parte degli azzurri, sono passati in vantaggio con Thomas. Ad inizio secondo tempo Dellavesa riequilibra il risultato, prendendo il tempo al portiere avversario in uscita. Poco dopo Musso, in un interessante inserimento, anticipa i gallesi portando in vantaggio la propria squadra. Prosegue l'equilibrio per la prevalenza di tutto il secondo tempo, tuttavia un paio di disattenzioni nelle scalate difensive ha permesso in due occasioni ad Hazeldine di presentarsi solo davanti a Ghirardelli e capovolgere il risultato. Nonostante il forcing finale degli azzurri con un palo di Volpati, la partita si concludeva con il risultato di 3-2 in favore del Galles.

Nel contesto della diffusione del Walking Football nel nostro paese, nel mese di aprile inizieranno in Italia i Campionati Regionali U.N.V.S., che porteranno il 4 Ottobre le migliori formazioni Over 50 ed Over 60 a competere a Bassano del Grappa per il titolo di Campione d'Italia delle due categorie. In questa occasione verrà disputato anche un test match Over 70 che ha lo scopo di coinvolgere anche nuovi frequentatori del Walking Fooball in questa fascia di età.