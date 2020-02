Dynamic Sport-In Sport, under 15 chiude con vittoria la prima fase

Sesta e ultima giornata della prima fase per la squadra under 15 di pallanuoto della Dynamic Sport-In Sport, che batte 16-10 il Torino81 blu e chiude al terzo posto il girone, a pari punti con Dinamica Torino, seconda solo per differenza reti. La Dynamic di Paolo Musso e Mattia Paluan giocherà ora nel girone Silver per il quinto-ottavo posto sfidando Torino81 blu, Borgaro e Aquatica Torino bianca.

Questa la formazione Dynamic che ha giocato contro Torino81: Tommaso Levis, Tommaso Monteferrario, Luca Debernardi (1 gol), Lorenzo Imarisio, Maxim Sumin ( 1 gol), Matteo Peraldo (4 gol), Leonardo Vezzù (2 gol), Pietro Germanetti (capitano, 8 gol), Edoardo Nicolo, Tommaso Copasso Rochet, Edoardo Bocchino, Emanuele Monteleone, Nicolò Corrente.