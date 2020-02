Bon Prix-La Marmora, 12 medaglie per l'artistica maschile

A Torino sabato hanno calcato le pedane del Palaginnastica di Via Assarotti i ragazzi di Jacopo Vercellino per partecipare alla prima prova del Campionato individuale Silver di vari livelli di Ginnastica Artistica. Nel livello B Akim Cappuccio, seguito in campo da Tarello Francesco si è classificato, nonostante un errore interpretativo al minitrampolino al quinto posto nella categoria Junior di prima fascia.

I podi sono giunti nei livelli C in cui Marco Piacenza nella categoria Allievi di prima fascia ha conquistato la sua prima medaglia nell’Artistica con un meritato argento che, a detta del suo allenatore, avrebbe potuto essere anche oro se non avesse fatto qualche errore. Soddisfatto l’allenatore anche per gli allievi di seconda fascia Ariel Piacenza che si è classificato ottavo e Amine Shimi nono. Nel livello Eccellenza in cui veniva stilata la classifica per attrezzo, nella categoria Junior di prima fascia Timoteo Bagnis ha conquistato la medaglia d’oro al volteggio ed agli anelli, l’argento al corpo libero ed il bronzo alle parallele, Simone Guidetti 2 medaglie di bronzo al volteggio ed alla sbarra, mentre Davide Cerruti ha conquistato il bronzo agli anelli.

Infine nella categoria Senior Mattia Arcidiacono è salito sul gradino più alto del podio ben quattro volte vincendo l’oro al corpo libero, al volteggio, alle parallele ed alla sbarra. Questi ottimi risultati porteranno i ginnasti a partecipare con convinzione alle prossime imprese agonistiche. Domenica due ginnaste della Bon Prix-La Marmora hanno gareggiato nella seconda prova del Campionato regionale Gold individuale Allieve, guidate dalla tecnica Marta Beraldo. Vittoria Maggia, dopo quindici giorni di influenza e due soli allenamenti, ha partecipato nella fascia d’età A3, a questa gara che era per lei e la sua compagna di squadra la prima dell’anno, classificandosi quattordicesima ed ottenendo, questo era l’obiettivo, il pass per la gara interregionale.

Anche Margherita Marcuzzi che ha gareggiato nella fascia A4, era alla sua prima gara dell’anno. Ha compiuto alcuni errori alla trave concludendo la sua prova all’undicesimo posto. Anche per lei l’obiettivo da raggiungere era la qualificazione all’interregionale, denominata Zona Tecnica, che si svolgerà il 21-22 marzo a Torino e ce l’ha fatta. Il prossimo week end la Bon Prix-La Marmora sarà ad Ancona per la seconda prova del Campionato nazionale di Serie A2 di Artistica Femminile e di Serie B di Artistica Maschile.