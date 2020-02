Basket femminile Bfb: bene l'under 16, un po' meno l'under 13

Domenica dai due volti per le giovanili del Basket Femminile Biellese impegnate nei rispettivi campionati, entrambe guidate da Luca Antona. Nel primo appuntamento, ai Salesiani, l'Under 13 ha ospitato Conte Verde Rivoli. Ancora una volta è la squadra avversaria a festeggiare a fine partita perchè, come già era successo quest’anno, dopo un inizio promettente Biella si scioglie incapace di reagire nei momenti di difficoltà.

L’inizio gara è tutto di marca biellese capace di imporre il proprio ritmo e di chiudere in vantaggio i primi 10 minuti. Il secondo quarto è combattuto con Biella che prova ad allungare, ma le ospiti sono brave a restare in contatto e ad andare al riposo lungo sotto soltanto di 2 lunghezze. Al rientro dagli spogliatoi è Rivoli che ingrana la quinta e manda Biella in confusione. La squadra laniera inizia a giocare in modo prevedibile e a perdere la precisione al tiro.

Il 18-6 con cui Rivoli vince il periodo ne è la logica conseguenza. Ci sarebbe ancora tutto il tempo per recuperare ma la trama del film purtroppo non cambia. Biella continua ad avere percentuali troppo basse di realizzo. Sul finire del quarto Conte Verde allunga fino a toccare il massimo vantaggio sulla sirena. Il prossimo sabato ancora una gara casalinga. A Biella arriva Vercelli già affrontata nella fase di coppa Piemonte con le vercellesi vincitrici abbastanza agevolmente. Ceria e compagne sono attese da una sfida da giocare intensamente per tutti i 40 minuti. Palla a due alzata alle ore 15.00 Molto più facile il compito per l'Under 16, ospite nel pomeriggio della penultima in classifica. Partita a senso unico quella giocata da Zanforlini e compagne. Troppa la differenza fisica e tecnica tra le due squadre. Dopo 10 minuti abbastanza sonnolenti Biella scappa via nel secondo periodo e aumenta il margine nei restanti periodi fino al 23-79 finale.

"Non abbiamo fornito la nostra miglior prestazione - commenta coach Antona - anzi per buona parte del match si è assistito a dei veri e propri orrori soprattutto nella metà campo offensiva. Purtroppo quando si sottovaluta la partita la figuraccia è dietro l’angolo e poi è sempre difficile riportare la partita sui binari giusti. Ora testa e gambe in palestra pronte per allenarci forte e preparare al meglio l’insidiosa sfida con Granda College". Si gioca a Cuneo domenica 23 alle ore 15.15.

BFB UNDER 13 - CONTE VERDE RIVOLI: 41 - 61 (17-14/29-27/35-45).

Bfb: Mosca 4, Borsetti, Ceria 10, Sbarra 6, Pillepich, Bonacci 12, Corneanu, Ferrara, Ramella, De Luca 7, Rabbachin 2, Castelnuovo, All Antona.

MADO VALENZA - BFB UNDER 16: 23 - 79 (6-16/12-41/17-61).

Bfb: Zanforlini 23, Fontanelli 4, Simonetti 12, Gentile 6, Arco 8, Antonello, Habti 14, Peron 10, Peretti 2, All. Antona.