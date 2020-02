Bolle di Malto 2020: esordio il 1° settembre

A seguito di una serie di incontri tenuti negli scorsi giorni, il Comune di Biella (Assessorato al Commercio e turismo) e l’associazione Inchiostro (Organizzazione Bolle di Malto) hanno definito delle novità in vista di Bolle di Malto – Rassegna Nazionale Birrifici Artigianali 6° Edizione 2020. Ecco la nota congiunta: "Ente e comitato organizzatore comunicano che, viste le numerose iniziative che vedranno la Città di Biella coinvolta in prima linea nelle date tipiche della manifestazione Bolle di Malto (fra tutte la quinta centenaria Incoronazione della Madonna ad Oropa), si è reso necessario in totale accordo che la sesta edizione 2020 farà esordio a partire dal giorno 1 settembre per terminare il 7 settembre.

Il Comune nella volontà di garantire sia la sicurezza sia il regolare svolgimento di entrambe le iniziative ha assicurato tutto il supporto necessario al fine di non perdere nessuna possibilità per la città, per i risvolti turistici e per tutte le attività coinvolte. L’organizzazione di Bolle di Malto, associazione Inchiostro, vista la straordinarietà dell’evento di Oropa non ha esitato a posticipare di qualche giorno l’evento in modo tale che i pellegrini possano accedere agevolmente al Santuario. Quindi per Bolle di Malto è tempo del conto alla rovescia: settimana della Birra Artigianale 1-7 Settembre (con tantissime novità). Evento in piazza Martiri dal 3 a 7 settembre".