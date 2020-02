A Valle Mosso va in scena la Fagiolata dell'Auser Volontariato Vallestrona  

In occasione del Carnevale, L'Auser Volontariato Vallestrona organizza la tradizionale Fagiolata, che potrà essere gustata in compagnia (previa prenotazione) presso la sede di Piazza Repubblica 6, in località Valle Mosso a Valdilana, nella giornata di sabato 22 febbraio alle 12.30. C'è anche la possibilità di prenotare razioni da asporto, con inizio della distribuzione (sia presso la sede di Piazza Repubblica 6 sia a Piazza Alpini D'italia, ex stazione,) sempre a Valle Mosso, a partire dalle 11. Per info e prenotazioni: 3470672235 o 3383183724.