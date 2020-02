Contro la privatizzazione di Seab, Cgil Biella propone la fusione con Cordar

Unire Cordar e Seab per salvare quest'ultima dalla crisi e dalla possibile privatizzazione. Questa è la proposta di Cgil Biella presentata ieri, 17 febbraio, in conferenza stampa. La società che si occupa del servizio idrico, infatti, ha una liquidità di 3 milioni di euro, oltre ad una riserva di altri 45 milioni: "Ottenendo la collaborazione delle due aziende - spiega il segretario generale di Cgil Lorenzo Boffa Sandalina - si riuscirebbe a ricapitalizzare, quasi senza nessun esborso da parte dei comuni. Oltre alla forte riserva di liquidità che possiede, garanzia per ottenere qualsiasi finanziamento, Cordar ha sviluppato da molti anni un sistema di bollettazione efficiente che agisce sulle utenze che non hanno pagato, appoggiandosi su due uffici. Seab, purtroppo, non ha avuto il tempo di sviluppare lo stesso servizio e, secondo quanto emerso negli ultimi mesi, la società che si occupa di rifiuti sarebbe sana se tutti pagassero puntualmente e correttamente".

Altro fattore che ha convinto Cgil a proporre questa fusione tra le due aziende riguarda il direttore amministrativo, figura professionale che Seab ricerca e che Cordar possiede. "È vero che il servizio di Cordar non copre tutti i comuni del Biellese (diversamente da Seab) ma, se c'è la volontà da parte della politica locale, anche per questo si può trovare una soluzione per aggirare il problema. È fondamentale mantenere il controllo pubblico su un settore così importante: non si tratta soltanto di decoro, ma anche di tutela dei cittadini e di salvaguardia dell'ambiente. Cedere la società a un privato comporterebbe senza dubbio un aumento dei costi".

In conferenza si è parlato inoltre delle cooperative Frassati e Orso Blu, che gestiscono una parte dell'appalto per Seab: da un incontro con i sindacati è emerso che da tempo entrambe non percepiscono pagamenti per il servizio svolto. "Si tratta di un ammanco da 3 milioni di euro - spiega il segretario generale - che se non verrà riparato entro fine marzo provocherà probabilmente il passaggio alla mobilità. Il Cda di Seab deve prendere in mano la situazione per garantire le fatture dovute alle cooperative e il mantenimento dei posti di lavoro di questo appalto".

Secondo la Cgil la situazione di Seab, quindi, deve essere affrontata il prima possibile: "Ci siamo sentiti in dovere di provare a pensare ad una strada alternativa alla privatizzazione - conclude Boffa Sandalina -. Siamo ben contenti di rompere il silenzio su Seab: finora non abbiamo sentito nessuno proporre delle soluzioni. Capisco che un piano strategico completo richieda tutta una serie di passaggi e che non sia facile, ma sicuramente sarebbe di aiuto. Saremmo ben contenti se da oggi si aprisse un dibattito per trovare la soluzione migliore".