Principio d'incendio in un letamaio, Vigili del Fuoco a Cerrione FOTO

Principio d'incendio in un letamaio. È accaduto intorno alle 18.30 di oggi, 18 febbraio, all'interno di un'azienda agricola di Cerrione. Sul posto si sono precipitate due squadre dei Vigili del Fuoco, insieme all'autobotte e ai Carabinieri. Il loro tempestivo intervento ha bloccato sul nascere le prime fiamme. Sono in corso ora le operazioni di bonifica e messa in sicurezza della zona interessata.