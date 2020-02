Perde il controllo dell'auto e si schianta contro la cancellata della sua abitazione rimanendo ferito FOTOGALLERY

Potrebbe essere un malore la causa dell'incidente stradale successo ieri sera intorno alle 23,30 a Masserano. Un uomo di 61 anni residente nello stesso paese, alla guida della sua Ford Fiesta, in via Borgo Inferiore ha perso il controllo e nella discesa che porta alla propria abitazione ha centrato prima un muro e una colonnina del gas per poi terminare la corsa contro un altro muretto e il cancello.

Sono intervenuti ad estrarre il biellese dall'abitacolo diverse squadre dei vigili del fuoco di Cossato e Biella che hanno faticato non poco a raggiungere il posto per via della strada in quel punto molto stretta. Una volta fuori dall'abitacolo il ferito è stato affidato alle cure dell'equipe medica dell'ambulanza del 118 e per il successivo trasporto in ospedale in codice giallo, dove attualmente si trova in osservazione. Saranno i Carabinieri del nucleo radiomobile di Cossato a ricostruire la dinamica e capire se l'uomo sia stato effettivamente colto da un malore.