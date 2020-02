Maschere, coriandoli e fagiolata a Gifflenga FOTO

Nei giorni scorsi, si sono conclusi in allegria, con la distribuzione della tradizionale fagiolata, i festeggiamenti del Carnevale di Gifflenga. Sabato il gruppo mascherato "Lupi ed animali da cortile" si è aggirato tra le case delle frazioni per raccogliere fagioli, salami, cotechini, cipolle: insomma, tutto l'occorrente per la preparazione del piatto tipico del carnevale, la fagiolata. Alle 12 di domenica 16 è stata distribuita alla popolazione presso il salone polivalente " Gifflenga Village". I bambini si sono divertiti nell'area sportiva giocando "come una volta", tirando alle pignatte e sfidandosi in corse con il cucchiaio e nei sacchi! “Si ringrazia la pro loco di Gifflenga per l'impegno nell'organizzazione della manifestazione e per mantenere sempre viva la tradizione di questa allegra festa – ha commentato il sindaco Elisa Pollero”.