Associazione Nazionale Polizia di Stato in campo per i meno fortunati

Nei giorni scorsi la locale Sezione ANPS, che consta 160 iscritti, è stata promotrice di una raccolta di prodotti di largo consumo, pasta e passata di pomodoro, per oltre due quintali.

Le derrate alimentari sono state consegnate dal Vice presidente Roberto Triverio e dal Segretario Economo Antonio Dimonte ai responsabili Caritas per la mensa di condivisione "IL PANE QUOTIDIANO" di via Novara.

Il Sodalizio, fortemente accreditato nella società civile, oltre all'attività di assistenza e ad ausilio ai soci è sempre presente nelle manifestazioni pubbliche e con iniziative di volontariato e di ascolto presso la propria sede aperta a tutti i cittadini.