Corradino in visita all'Emporio Caritas di Biella

Ieri mattina, 17 febbraio, il sindaco di Biella Claudio Corradino ha fatto visita all’Emporio di solidarietà della Caritas di Biella, situata in via Orfanotrofio.

“Ho voluto salutare i volontari che operano a favore dei più bisognosi e capire quali possono essere le loro necessità – ha spiegato l primo cittadino sulla sua pagina facebook - In primis voglio ringraziare tutte le persone che attraverso l’associazione La Rete garantiscono cibo fresco per quasi 200 famiglie alla settimana. Ma il mio messaggio vuole essere principalmente quello di invitare la grande distribuzione del settore alimentare a collaborare con questa realtà e al contempo ringraziare tutti quei supermercati che già forniscono gli alimenti. Il tema del recupero delle derrate alimentari è sempre da tenere in grande considerazione”.