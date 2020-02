Chiavazza-Ronco, dal 24 febbraio si parte con i lavori. Strada chiusa due mesi

Proseguono i lavori di ripristino dei danni alluvionali legati alla viabilità provinciale a cura della Provincia di Biella. Mercoledì 19 febbraio sarà firmato il contratto di appalto, per una cifra di poco inferiore ai 300mila euro, con la ditta aggiudicataria dei lavori di ripristino del versante di monte, della carreggiata e del versante di valle della SP 202 “Chiavazza-Ronco”. Il tratto oggetto dell'intervento è al km 0+400, nel territorio del comune di Biella, dove sono presenti i new jersey di cemento.

Contestualmente alla sottoscrizione del contratto verrà effettuata la consegna dei lavori in modo che la ditta possa immediatamente, tra il 19 e il 21 febbraio, procedere con l'allestimento del cantiere e la posa di tutta la cartellonistica di preavviso di chiusura. Il cronoprogramma, che vedrà lo start lunedì 24 febbraio, prevede 60 giorni di chiusura che, nel caso di condizioni meteo favorevoli e in assenza di imprevisti durante le fasi operative, potranno anche ridursi, per poter riaprire la strada nel minor tempo possibile. L’organizzazione e pianificazione delle tempistiche è già stata concordata con il Comune di Ronco, che provvederà anche autonomamente ad avvisare in maniera capillare la propria cittadinanza.

“Proseguiamo quanto più celermente possiamo - dichiara il vicepresidente della Provincia Emanuele Ramella Pralungo - nel ripristino dei danni alluvionali. Questo intervento è di impatto rilevante, sia economicamente, trattandosi di poco meno di 300mila euro, sia per la viabilità, visto che dovremo chiudere al transito per due mesi. Mi auguro che le condizioni meteo ci assistano, così potremo accelerare i tempi e riaprire quanto prima. Ringrazio il Comune di Ronco che si è dimostrato disponibile e ha collaborato fin dall’inizio. Sono ben consapevole che per chi abita a Ronco è un grosso disagio, ma l’intervento è necessario e cercheremo di farlo nel più breve tempo possibile. Ho dato un chiaro mandato agli uffici di verificare quotidianamente l’andamento dei lavori e la ditta è al corrente sul dover procedere quanto più velocemente possibile”.