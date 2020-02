Il Comune di Ailoche ha ricevuto segnalazione dall'Azienda Sanitaria Locale di Vercelli in merito alla non rispondenza dei parametri microbiologici, ed alla conseguente non potabilità dell'acqua, della fontana di Via Castello, ed di quella sita vicino alla chiesa di frazione Giunchio.

A tutela della salute pubblica, il sindaco, Massimo Langhi, ha pertanto ordinato che il consumo per uso alimentare dell'acqua prelevata dalle due sorgenti avvenga soltanto previa bollitura